Urbano Cairo: "Tra pandemia e guerra periodo difficile. La7 punta a raccontare verità, senza filtri"

(Agenzia Vista) Milano, 12 luglio 2022 “Dalla pandemia ad oggi è stato un periodo complicato. Quando c’era la pandemia non capivi e non sapevi cosa sarebbe accaduto, per questo era giusto stare vicino alla gente, raccontare la realtà, cosa vedevamo, cosa poteva succedere e quando poteva esserci la luce in fondo al tunnel. Ultimamente c’è il tema della guerra che è stato un fulmine a ciel sereno e che ha totalmente sconvolto quello che era un momento di recupero anche dal punto di vista dell’economia. Noi tutto questo lo abbiamo seguito con attenzione, presenza. Abbiamo sempre puntato a alla verità, a raccontare quello che noi vedevamo, senza filtri. Questa cosa è piaciuta alla gente a casa”. Le parole di Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, che ha presentato il 12 luglio al Four Seasons Hotel di Milano i palinsesti 2022/2023 di LA7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev