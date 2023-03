Unterberger (Svp): "Piantedosi conferma sua inadeguatezza"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Da Piantedosi solo parole per tenere a bada l'indignazione dell'opinione pubblica, dopo aver introdotto norme che criminalizzano le operazioni di soccorso, equiparandole al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo ha detto in Aula, al Senato, la presidente del gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev