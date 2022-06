Un campo estivo per i piccoli rifugiati ucraini, l'iniziativa presentata da Atlantia in Campidoglio

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2022 Atlanti presenta il Summer Camp Villa Fassini per i bambini ucraini scappati dalla guerra. Ecco il racconto della presentazione in Campidoglio con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'ambasciatore d'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk e il presidente di Atlantia Giampiero Massolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev