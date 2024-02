Un bambino tocca una foto sul muro degli eroi di Kiev ed esclama: Papà

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 Un bambino visita con i parenti il muro dei caduti a Kiev e toccando una foto saluta il padre probabilmente morto a seguito dell'invasione russa in Ucraina. Molte persone si recano davanti al muro che si trova nel centro della capitale ucraina per omaggiare gli eroi di guerra. L'invasione russa in Ucraina è iniziata il 24 febbraio di due anni fa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev