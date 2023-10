Un anno di Governo Meloni, Lollobrigida: "Ricchezza e lavoro nonostante il momento complesso"

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2023 "Crescita, ricchezza interna e lavoro. Certo il momento storico è complesso. Dopo la pandemia, poi con la guerra in Ucraina e ora le tensioni in Medio Oriente. Tutte congiunture economiche che ci spingono alla massima attenzione nel programmare e mettere in atto politiche" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e del Made in Italy Andrea Abodi, a margine della festa di Fratelli d'Italia per celebrare un anno di Governo Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev