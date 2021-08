Un afghano rientrato in Italia: "Ero andato a salvare mia moglie, ho avuto paura che mi uccidessero"

EMBED





(Agenzia Vista) Roccaraso, 19 agosto 2021 "Vivo in Italia ma sono andato in Afghanistan per recuperare mia moglie. Sono riuscita a portarla in salvo, ma ci sono tante persone che hanno bisogno di essere salvate. Ora con i talebani non saranno più al sicuro né donne né giovani che vogliono vivere in libertà". La testimonianza di un afgano tornato in Italia, ora in quarantena nella base logistica dell'Esercito a Roccaraso, come gli altri connazionali arrivati con il ponte aereo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev