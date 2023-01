Ultima Generazione dopo blitz al Senato: “Ennesima risposta grottesca della politica”

(Agenzia Vista) Roma 3 gennaio 2023 “Seguiamo una disciplina rigorosamente non violenta. Durante l'imbrattamento il Senato era vuoto, non volevamo colpire "il Presidente" come accusa Ignazio La Russa. Ennesima risposta grottesca della politica. Ma noi continueremo”. Lo ha dichiarato una portavoce di Ultima Generazione in un video pubblicato su Twitter. / Twitter Ultima Generazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev