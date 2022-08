Ucraina, Zelensky: "Situazione difficile in Donbass, servono armi"

(Agenzia Vista) Kiev, 08 agosto 2022 La situazione in Donbass resta molto difficile: il nostro esercito sta facendo tutto il possibile per fermare il terrore russo e infliggere le maggiori perdite possibili agli occupanti. La chiave, ora come prima, sono le armi per la nostra difesa, le armi dei nostri partner". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev