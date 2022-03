«Ovunque andranno, saranno distrutti. Qui non avranno calma, non avranno cibo, non avranno un solo momento di tranquillità. Gli occupanti riceveranno solo una cosa dagli ucraini: la resistenza. Una resistenza feroce», così Zelensky agli ucraini. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev