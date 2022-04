«Cosa hanno fatto gli ucraini di Bucha alla vostra Russia? Come tutto questo è diventato possibile? Madri russe, anche se voi avete cresciuto dei saccheggiatori, come è che sono diventati anche macellai? Voi non potevate non vedere che i vostri figli sono primi di tutto ciò che è umano, non hanno anima, non hanno cuore. Loro hanno ucciso consapevolmente e con piacere», così Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Durata; 00_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev