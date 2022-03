Ucraina, Zelensky a Ue: "E' una tragedia per il mio popolo, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 marzo 2022 Ucraina, Zelensky: "E' una tragedia per il mio popolo, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo" "Non so come salutare tutti, se dire buongiorno o buonasera. Non ci riesco, ogni giorno per qualcuno potrebbe essere l'ultimo. Parlo dei cittadini ucraini. Sono lieto di sentire quello che viene detto qui, sono lieto di sentire questa unità, ma non sapevo che questo sarebbe stato il prezzo da pagare. E' una tragedia", così il Presidente ucraino Zelensky al Parlamento europeo. / European Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev