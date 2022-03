Ucraina, Zaia: "In veneto arrivati 2500 profughi"

(Agenzia Vista) Venezia, 10 marzo 2022 "In Veneto sono arrivati 2500 profughi secondo i dati che abbiamo raccolto, ma i dati variano di ora in ora", così il presidente del Veneto Zaia in diretta Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev