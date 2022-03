Ucraina, volontari attraversano il confine polacco per portare coperte a chi aspetta alla frontiera

(Agenzia Vista) Varsavia, 12 marzo 2022 Con carrelli pieni di coperte i volontari a Medyka, in Polonia, si preparano ad attraversare la frontiera con l'Ucraina per portare un po' di ristoro a chi attende di entrare in Polonia. Le immagini. / Jakub Zelienski Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev