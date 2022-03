Ucraina, un autista italiano in Polonia: "Speriamo di poter donare nuova vita a profughi"

(Agenzia Vista) Varsavia, 12 marzo 2022 Daniel Saveanu è un autista di pullman e si trova in Polonia per portare un gruppo di profughi ucraini in Italia: "Speriamo di potergli donare una nuova vita in Italia", dice. / Jakub Zelienski Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev