Ucraina, Tajani: "Ci auguriamo che gli interventi di Cina, Turchia, Usa contribuiscano al negoziato"

(Agenzia Vista) Roma 14 dicembre 2022 “Ieri c’è stata un importante riunione a Bruxelles per aiutare la popolazione ucraina in questo momento difficile con l’inverno. L’obiettivo è arrivare alla pace che può arrivare solo senza la resa Ucraina. Ci auguriamo che gli interventi di Cina Turchia Usa possano contribuire a russi e ucraini ma per fare questo necessario che la Russia smetta di lanciare missili ” Così Antonio Tajani Ministro degli Esteri a margine della consegna del Premio Sacharov 2022 presso la Sala Capitolare del Chiostro del convento di Santa Maria Sopra Minerva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev