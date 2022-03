Ucraina, Prodi: "Ue fa il possibile ma non ha la forza che dovrebbe avere in politica estera"

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo "L'Unione europea sta facendo a mio avviso una opera attiva, degna e positiva. Però non ha la forza che dovrebbe avere se fosse unita in politica estera" così l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi a margine della presentazione del suo libro "Le immagini raccontano l'Europa" allo Spazio Europa nella sede della Rappresentanze della Commissione Ue in Italia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev