Ucraina, Papa: "Non portate l'umanità alla rovina, servono veri negoziati"

(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2022 "Dopo 100 giorni dall'inizio della guerra, e' la negazione del sogno di Cristo, rinnovo l'appello, non portate l'umanità alla rovina", cosi' Papa Francesco durante l’Angelus domenicale celebrato in piazza San Pietro in Vaticano. Le immagini nel giorno della celebrazione della Pentecoste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev