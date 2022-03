Ucraina, Oms: "Consegnate 150 mln tonnellate forniture mediche, ma accesso bloccato in molte aree"

EMBED





(Agenzia Vista) Ginevra, 24 marzo 2022 "L'Oms ha consegnato 150 milioni di forniture mediche" in Ucraina. Abbiamo stabilito linee di rifornimento dal nostro magazzino di Leopoli a molte città" del Paese, "ma l'accesso a molte zone dell'Ucraina rimane bloccato. Per esempio, per ragioni di sicurezza non è stato possibile inviare un convoglio umanitario a Mariupol". Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa da Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev