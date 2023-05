Ucraina, Meloni: "Oggi ribadiamo unità Europa"

EMBED





(Agenzia Vista) Reykjavik, 16 maggio 2023 "Quello che qui vale la pena di ribadire è l'unità dell'Europa nel suo complesso nei confronti dell'Ucraina, l'unità nel difendere i valori che in Ucraina sono stati colpiti: la democrazia, la libertà, l'indipendenza. Il Consiglio d'Europa è una istituzione che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo e non può non essere presente in un momento come questo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev