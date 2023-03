Ucraina, Meloni: Non sono preoccupata per posizioni Lega, linea dell'Italia è chiara

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2023 Le posizioni della Lega sull'Ucraina "francamente non mi preoccupano, Non sono preoccupata perché come vi ho detto molte altre volte guardi ai fatti e la linea dell'Italia è molto chiara", le parole di Meloni a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev