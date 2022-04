Ucraina, Meloni: "Nessuna svolta atlantista, destra italiana lo è sempre stata"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2022 "Leggo sulla stampa di una presunta svolta atlantista di Giorgia Meloni. Vorrei ricordare che dal Msi a oggi la destra è sempre stata atlantista. FdI ha sempre avuto a cuore le alleanze ma anche la difesa interesse nazionale. Quando arriva un conflitto ti devi schierare ed è giusto che l'Italia sia compatta. Ma tutto ciò non va confuso con il fatto che FdI resta all'opposizione in modo netto e preciso". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni arrivando alla presentazione del Rapporto 2022 Iri Freedoms at risk: the challenge of the century organizzata da Fondazione Fare Futuro. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev