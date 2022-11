Ucraina, Meloni: "Impegnati con alleati a risolvere crisi, presupposto è che c'è una nazione invasa"

(Agenzia Vista) Bali, 16 novembre 2022 "Siccome le minacce, i rischi sono molti dobbiamo mantenere un approccio a 360 gradi nello scacchiere internazionale. Questo evento su cui molto si è lavorato perchè non fallisse - date le posizioni differenti di vari Paesi - diventa un modo per confrontarsi, che non vuol dire andare d'accordo, ma cercare di avvicinarsi e capire il punto di vista dell'altro". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bali in Indonesia nella conferenza di chiusura del G20. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev