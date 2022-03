Ucraina, Macron: "Guerra è frutto di uno spirito di vendetta"

(Agenzia Vista) Parigi, 02 marzo 2022 "Questa guerra non è un conflitto con l'Occidente da una parte e la Russia da una parte. La Russia è l'aggressore. Non è una lotta contro il nazismo, un'offesa all'Ucraina che ha combattuto con la Russia. Questa guerra è il frutto di uno spirito di rivincita e di revisionismo storico", così Macron in un messaggio alla Nazione. / Facebook Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev