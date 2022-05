Ucraina, Letta a maggioranza: "Ogni distinguo ci rende più deboli"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2022 "Ogni partito della maggioranza deve sapere che ogni distinguo lo paghiamo in termini di autorevolezza nostra e della nostra azione di pace a livello europeo ed internazionale". Lo ha sottolineato, in merito al conflitto tra Russia ed Ucraina, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in una dichiarazione ai giornalisti prima di entrare a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev