Ucraina, Lamorgese: "Ad oggi 91.864 profughi, 1.764 minori non accompagnati"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2022 "Ad oggi sul territorio italiano sono giunti 91.846 profughi ucraini, i minori non accompagnati sono 1.764, questi sono stati accolti soprattutto presso famiglie a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Il governo ha introdotto disposizioni per rafforzare la rete di accoglienza pubblica, verrà sostenuto lo sforzo dei comuni per l'accoglienza di minori non accompagnati e sarà assicurata la copertura degli oneri finanziari, è stato inoltre predisposto uno specifico piano per coordinare le attività dei soggetti interessati". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso del question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev