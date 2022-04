Ucraina, la Casa Bianca: "Genocidio? Il Presidente dice quello che vediamo tutti"

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2022 "Il presidente stava parlando di quello che noi tutti vediamo e di ciò lui sente chiaro in termini di atrocità che accadono sul terreno, come ha anche notato ieri". E' quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, commentando le parole di Joe Biden sul "genocidio" che sarebbe in corso in Ucraina a opera dei russi. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev