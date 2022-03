Ucraina, la campagna di Coldiretti per per inviare beni di prima necessità con la "Spesa sospesa"

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2022 Gli agricoltori italiani vanno in soccorso della popolazione ucraina sotto attacco con l’avvio della spesa sospesa nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia dove è possibile acquistare olio extra vergine d’oliva, pasta, passata di pomodoro, legumi, prodotti da forno, farina, zucchero, formaggi, salumi e carne in scatola da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle decine migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. L’iniziativa di solidarietà è della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola, a partire da quello in via San Teodoro 74 al Circo Massimo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev