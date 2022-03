Ucraina, l'ambasciatore russo Razov: "Quando terminerà guerra? Prima finisce meglio è"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo La risposta dell'ambasciatore russo in Italia Sergy Razov davanti alla Procura di Roma dopo aver depositato querela nei confronti del giornale La Stampa per un articolo in cui si ipotizza la possibilità che Putin sia assassinato per porre fine alla guerra in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev