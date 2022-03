Ucraina, il sindaco di Kiev: "Coprifuoco fino al 17 marzo"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 15 marzo 2022 "È un momento difficile e pericoloso. Secondo la decisione del comando militare, da oggi, 15 marzo, dalle ore 20, a Kiev sarà istituito il coprifuoco. Gli spostamenti nella città sono vietati senza pass speciali, si può uscire solo per raggiungere un rifugio. Il coprifuoco sarà in vigore fino alle 7 del mattino del 17 marzo. Pertanto, chiedo a tutti i residenti di Kiev di prepararsi al fatto che dovranno stare a casa per due giorni o, in caso di allarme, in un rifugio", così il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko.. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev