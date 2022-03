Ucraina, il consigliere di Zelensky a passeggio per Kiev: "Siamo sempre al lavoro"

(Agenzia Vista) Kiev, 12 marzo 2022 Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, membro della delegazione ai colloqui con i russi, ha postato un video su Twitter per dimostrare che i collaboratori di Zelensky sono tutti al loro posto nella capitale. Podolyak passeggia per il centro della città con David Arakhamia, leader del partito 'Servo del Popolo' con un caffè da asporto in mano. "Kiev è bellissima anche in tempi di guerra", dice la didascalia del video. / Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev