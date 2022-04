Ucraina, Guerini: "Offensiva russa desta preoccupazione. Alimentare dialogo per pace"

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 20 aprile 2022 "Seguiamo con attenzione quanto sta avvenendo in Ucraina, desta preoccupazione l'offensiva russa e le immagini danno il senso di una attività che non risparmia i civili. Dobbiamo sostenere l'Ucraina e alimentare il dialogo per arrivare a negoziati veri", così Guerini a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev