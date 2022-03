Ucraina, Fratoianni: "Invio armi non è la via per costruire la pace"

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2022 “La via dell'invio della armi che non fa i conti con l'ipocrisia di chi non è nemmeno in grado di chiudere i rubinetti del gas, non è la via per costruire la pace e la stabilità del nostro continente. Io sono molto preoccupato da quello che sta succedendo. Non bisogna mai avere troppe certezze, sopratutto quando c'è di mezzo la vita di tante persone. Bisogna ricostruire uno spirito critico. Abbiamo bisogno di rovesciare l'ordine delle priorità, occorre provare a cambiare tutto, con coraggio, altrimenti la politica non serve a niente”. Così il segretario di Sinistra italiana, all'iniziativa Visione Comune a Roma. Visione Comune Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev