Ucraina, Franceschini: "Per arte servono caschi blu della cultura"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2022 "Ogni volta che succede un'emergenza come la guerra è indispensabile che si adottino forme di pronto intervento per la tutela del patrimonio culturale ed è giusto che ci siano i caschi blu della cultura", così Franceschini in audizione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev