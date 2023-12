Ucraina, Fontana: "Auspico che finisca presto conflitto folle e disastroso"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 E' un momento delicato e difficile per l'Ucraina e "auspico che prima possibile si trovi una soluzione per porre fine a questo conflitto folle e disastroso. Speriamo si possa trovare una soluzione per arrivare il prima possibile a finire questa guerra". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel corso dell'incontro con la stampa parlamentare per lo scambio di auguri. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev