Ucraina, Fassino: "Giusto invio armi. Sanzioni non fermano le pallottole"

(Agenzia Vista) Roma, 4 marzo 2022 "Non siamo in guerra. Stiamo aiutando gli ucraini a difendersi. Le sanzioni sono importanti ma non bastano perché non fermano le pallottole" così il deputato Pd Piero Fassino a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev