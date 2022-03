Ucraina, ecco gli stand di beni di prima necessità allestiti per i profughi a Przemyśl, in Polonia

(Agenzia Vista) Varsavia, 12 marzo 2022 Ecco gli stend allestiti a Przemyśl, in Polonia, al confine con l'Ucraina, per distribuire beni di prima necessità ai profughi. Ravioli in scatola, pasta, brodo pronto e gel igienizzante. / Jakub Zielinski Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev