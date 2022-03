Ucraina, Draghi: "Putin non cerca pace, vuole continuare la guerra"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2022 "Noi lavoriamo per la pace, ma da parte del presidente Putin non c'è volontà di cercare la pace, c'è volontà di continuare la guerra". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev