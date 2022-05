Ucraina, Draghi: "Italia pronta a fare la sua parte per ripristinare pace"

(Agenzia Vista) Usa, 12 maggio 2022 "La guerra in Ucraina minaccia la nostra prosperità e la nostra sicurezza energetica. Ma come ha fatto tante volte nella sua grandiosa storia, l'Italia ha ripreso slancio e siamo pronti a fare la nostra parte con gli europei e con gli alleati transatlantici per andare oltre questo momento tragico e ripristinare la pace". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev