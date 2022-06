Ucraina, Draghi: "Continuare con sanzioni alla Russia, ma cogliere spazi negoziali"

(Agenzia Vista) Berlino, 28 giugno 2022 "Abbiamo riaffermato il nostro impegno sul fronte della sanzioni, necessarie per portare Russia al tavolo della pace. Dobbiamo essere pronti a cogliere spazi negoziali, se dovessero presentarsi, come ha detto Biden", le parole di Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il G7 in Germania. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev