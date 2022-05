Ucraina, Draghi: "Cerco la pace, Italia non si deve riposizionare"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2022 Noi cerchiamo la pace, non abbiamo bisogno di riposizionare l'Italia in questo senso, non c'è nessun appiattimento. Le armi sono state avviate da tutti i partner, non devo riposizionare niente. Nessuno di noi vuole abbandonare l'Ucraina. Se l'Ucraina non riesce a difendersi avremo sottomissione e schiavitù di un paese democratico e sovrano e nessuno vuole questo in Italia. Lo afferma Mario Draghi rispondendo ad una domanda sulla prossima visita a Washington e sul prossimo colloquio con il presidente Usa Biden. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev