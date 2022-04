Ucraina, Di Maio: "Italia pronta a contribuire al processo di pace"

(Agenzia Vista) Zagabria, 04 aprile 2022 "Il Governo italiano è disponibile a dare il proprio contributo al processo di pace, come ribadito dal Presidente Draghi nel suo colloquio con il Presidente Putin". Lo ha sottolineato Luigi Di Maio, in visita a Zagabria per partecipare alla Trilaterale dell'Alto Adriatico con i colleghi sloveno e croato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev