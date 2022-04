Ucraina, Di Maio: "Italia lavora senza sosta per cessate il fuoco"

EMBED





(Agenzia Vista) Baku, 02 aprile 2022 Ucraina, Di Maio: "Italia pronta a fare da garante per neutralità di Kiev" "L'Italia lavora senza sosta per porre fine alla guerra in Ucraina attraverso sanzioni e senza mai rinunciare al canale della diplomazia". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa congiunta a Baku con il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, al termine del loro incontro. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev