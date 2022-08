Ucraina, Di Maio: "A porte Europa, sostegno con tutte le forze"

(Agenzia Vista) Kiev, 25 agosto 2022 "In Ucraina tutti noi europei dobbiamo scegliere da che parte stare e il governo italiano ha scelto di stare dalla parte di questo popolo sovrano che ha tutto il diritto di difendere la sua integrità". Come ha detto durante la sua visita a sorpresa in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev