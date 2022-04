Ucraina, Bersani: "Paese non diventi terreno per battere la Russia. Serve il cessate il fuoco"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile "L'Ucraina non deve diventare il terreno in cui si vuole battere la Russia. L'obiettivo è il cessate il fuoco e il ritorno alla diplomazia" così il co-fondatore di Articolo Uno Pier Luigi Bersani al congresso del partito all'Auditorium Antonianum per il congresso del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev