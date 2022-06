Ucraina, Berlusconi: "Se fossi Presidente della Repubblica ripeterei ciò che ho fatto nel 2008"

(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2022 “Nel 2008 io sono stato al telefono per una settimana e poi la notte prima dell’invasione prevista, perché il Presidente della Georgia aveva mandato tre missili su dei villaggi di confine; erano stati uccisi 27 militari russi, con le mogli e i bambini. Putin era stato forzato a fare un’operazione in Georgia per deporre questo Presidente. Io l’ultima notte lo tenni al telefono per 5 ore e tra le altre cose gli dissi: sei stato molto felice quando abbiamo messo fine alla Guerra Fredda nel 2002, e adesso sappi che se invadi la Georgia, domai mattina, divorzi dall’Unione Europea, divorzi dalla Nato, divorzi dagli Stati Uniti. Alle 10 di mattina arrivò da Mosca l’ordine delle truppe da ritirarsi”. Le parole di Silvio Berlusconi, giunto al seggio elettorale di Via Fratelli Ruffini, a Milano, per votare i referendum abrogativi sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev