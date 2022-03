Ucraina, alla stazione di Przemyśl in Polonia tante persone attendono il loro treno

EMBED





(Agenzia Vista) Varsavia, 12 marzo 2022 Tante persone si dirigono verso i binari per la partenza alla stazione Przemyśl, in Polonia. La maggior parte di loro è appena arrivato dall'ucraina e cerca una nuova destinazione per una vita senza guerra. Le immagini. / Jakub Zelienski Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev