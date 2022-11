Tyrrhenian lab, al via il master. Donnarumma (Terna): Servono competenze per transizione energetica

(Agenzia Vista) Salerno, 14 novembre 2022 "Abbiamo voluto coinvolgere le università che ci daranno un grande apporto perchè sono necessarie competenze di alto profilo sulla transizione energetica", le parole dell'Ad di Terna Donnarumma all'Università di Salerno per l'inaugurazione del master in Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev