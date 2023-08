Turismo, Urso: "Primo posto in Europa nei prossimi 10 anni è obiettivo realistico"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 "Dobbiamo attrezzare il Paese per farlo diventare nei prossimi dieci anni il primo Paese per destinazione turistica in Europa. "Si tratta di un obiettivo che possiamo raggiungere perchè corrisponde alla natura e alla storia del nostro Paese". Lo ha detto il ministro delle Imprese Urso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev