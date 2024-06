"Trump prigioniero politico?" Biden non risponde e se ne va

(Agenzia Vista) Usa, 31 maggio 2024 Il Presidente Usa Biden non risponde alla domanda sull'affermazione di Trump di essere un "prigioniero politico". Il Presidente Usa al termine delle dichiarazioni sul Medio Oriente, sorride e va via. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev