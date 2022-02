Trump al Cpac: "Biden è visto come un debole, gli altri Paesi non ci rispettano"

(Agenzia Vista) Usa, 27 febbraio 2022 "Le altre nazioni ci rispettavano, ma ora Joe Biden è visto dall'estero come un debole e quindi gli altri Paesi non ci rispettano. E se non ci rispettano il mondodiventa un posto caotico, ed è quello che sta succedendo". Così l'ex presidente Usa Donald Trump al Cpac, la convention dei Conservatori americani. Cpac Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev